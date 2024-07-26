Зеленский рассказал о ситуации на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении в пятницу, 26 июля, комментируя ситуацию на фронте, назвал Покровское направление (Донецкая область) самым сложным.

Глава украинского государства отметил, что провел сегодня совещание с министром обороны Рустемом Умеровым.

«О новых оборонных пакетах для Украины. То, что мы готовим с партнерами. Важно, чтобы наши воины получали именно то, что необходимо в этих условиях очень жестких боев и давления российской армии», - сказал Зеленский.

Президент Украины с министром обороны разобрали ситуацию на сложных направлениях фронта: «В частности, и с министром, и с военным командованием детально разбирали ситуацию на сложных направлениях. Прежде всего, это Покровское направление в Донецкой области. Именно это направление было и остается основным направлением российских атак».

По его словам, сегодня дважды были доклады главкома ВСУ Александра Сырского: «Должно быть сделано и будет сделано все, чтобы усилить наши позиции, нашу украинскую способность наносить оккупанту ощутимые потери».

Генштаб Украины передает, что российские войска активны почти по всей линии боевого столкновения, но концентрируют наступательные действия на Покровском и Кураховском направлениях.