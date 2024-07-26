В Голливуде забастовали

Актеры озвучивания видеоигр и специалисты по захвату движений объявили забастовку в Голливуде после провала переговоров, касающихся защиты прав работников в связи с использованием ИИ. Она стартовала 26 июля.

Решение приняла Американская федерация актеров телевидения и радио (SAG-AFTRA) после нескольких месяцев переговоров с крупными разработчиками видеоигр.

«Несмотря на достигнутые договоренности по многим важным для членов SAG-AFTRA вопросам, работодатели отказываются четко и ясно подтвердить, что они будут защищать всех исполнителей, на которых распространяется действие этого контракта на их языке ИИ», — говорится в уведомлении.

Профсоюз хочет, чтобы разработчики игр подписали несколько контрактов, предлагающих защиту от рисков, связанных с повсеместным распространением искусственного интеллекта.