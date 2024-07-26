Израиль уничтожил объекты «Хезболлы» в Ливане

ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам и ракетной установке шиитского движения "Хезболла" в южной части Ливана. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

Отмечается, что удары были нанесены "по двум объектам террористической инфраструктуры "Хезболлы" в районах Айта-эш-Шаб и Кфар-Шуба на юге Ливана.

Кроме того, "в районе Хулы был нанесен удар по ракетной установке "Хезболлы", а также были атакованы "несколько других объектов в Ливане с целью устранения угрозы", добавили в пресс-службе.