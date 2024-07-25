Евросоюз снова призывает Китай повлиять на Россию

Высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы остановить войну, передает «Европейская правда» со ссылкой на Европейскую службу внешних дел.

Во время встречи с китайским представителем на полях регионального форума АСЕАН в Лаосе Боррель поднял вопрос отношения между ЕС и Китаем. Он обратил внимание на то, что поддержка Китаем войны России против Украины «негативно влияет на отношения между ЕС и Китаем», и выразил обеспокоенность китайским экспортом «большого количества товаров и предметов двойного назначения» в РФ.

«Высокий представитель попросил Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы способствовать прекращению войны. Он попросил Китай поддержать мирный процесс в Украине и считает, что совместное заявление с Бразилией от мая 2024 года не идет в этом направлении», – говорится в сообщении.