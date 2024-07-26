«Миротворец» Моди после России посетит Украину

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в августе приедет в Киев в рамках дипломатической миссии, сообщил местный телеканал Wion со ссылкой на индийских дипломатов.

По словам источников Wion, вероятнее всего, Нарендра Моди прибудет в Киев на третьей неделе августа. Одна из возможных дат визита — 23 августа. Другие подробности не приводятся.

8 июля Нарендра Моди прибыл в Москву с двухдневным визитом, где провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Моди заявил о готовности Индии содействовать в достижении мира в Украине. Вслед за этим индийский премьер поехал в Австрию. Одной из главных тем на переговорах с австрийским канцлером Карлом Нехаммером стала война России против Украины.