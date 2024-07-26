Сборная Азербайджана одной из первых прокатилась на катере по реке Сена (такова была необычная задумка организаторов). У нашей команды, согласно алфавиту, был 16-й порядковый номер.

Каким-то командам повезло чуть больше, каким-то меньше, ибо они попали под ливень.

В ходе церемонии открытия Олимпийских игр в Париже спортсмены, участвовавшие в параде атлетов, промокли под дождем.

Как сообщил haqqin.az глава нашей делегации Эльнур Мамедов, сразу после речной прогулки азербайджанские спортсмены сели в автобус и отправились в Олимпийскую деревню.

«Пока мы плыли, дождь то усиливался, то останавливался. Спасали дождевики. А когда мы садились в автобус, уже лило очень сильно. Можно сказать, что мы вовремя уехали», - отметил Эльнур Мамедов.