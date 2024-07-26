Уроженцев Чечни обвиняют в подготовке терактов

Прокуратура Бельгии в пятницу, 26 июля, заявила об аресте троих выходцев из Чечни.

«Радио Свобода» передает, что им предъявлены обвинения в подготовке теракта. По версии следствия, они могут быть причастны к «Вилаят Хорасан» – афганскому крылу террористической группировки «Исламское государство».

Всего в ходе проведенных накануне рейдов и обысков по 14 адресам в Антверпене, Льеже и Генте задержаны семь человек, сообщает Reuters. Все они чеченского происхождения. Четверых задержанных впоследствии отпустили после опроса.

Прокуратура отметила, что нет указаний на то, что подозреваемые на момент задержания уже выбрали конкретную цель для теракта. Бельгийские СМИ указывают, что полиция и службы безопасности в стране предпринимают повышенные меры безопасности на время Олимпийских игр в Париже.