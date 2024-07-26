Россия выдворяет мигрантов новый мир - новые порядки
Как уже сообщал ранее haqqin.az, российская Госдума приняла во втором и третьем чтениях три законопроекта, которые касаются мигрантов, не имеющих законного права находиться на территории Российской Федерации. Теперь, наряду с депортацией и административным выдворением, в отношении нарушителей будет действовать новый специальный режим — высылка.
Отметим, что решение Госдумы последовало вслед за терактом, совершенным мигрантами из Таджикистана в концертном зале «Крокус Сити» в Москве. И хотя ранее Россия уже использовала законодательство, жестко регламентируя требования по проживанию и работе мигрантов на территории РФ, сегодня можно говорить о его резком ужесточении, что сделает еще более трудным положение граждан бывших республик СССР, приезжающих в Россию на заработки.
Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, в сфере миграции необходим жесткий контроль.
«Те, кто не соблюдают российские законы, кто утратил право на легальное пребывание в России, не должны находиться в нашей стране, - заявил спикер Госдумы. - Новый режим высылки будет действовать в отношении мигрантов, совершивших правонарушения, а также имеющих истекшие по срокам или аннулированные документы».
По словам Володина, данные таких иностранцев будут вноситься в специальный реестр, а сами они будут обязаны информировать сотрудников полиции о своем местоположении.
«Кроме того, мигранты, находящиеся в режиме высылки, не смогут приобретать жилье или машины, брать кредиты, вступать в брак и свободно перемещаться по стране, - продолжил спикер Госдумы. - Это позволит избежать «серых» и мошеннических схем легализации. А контроль правоохранительных органов за нарушителями станет строже. При неоднократном нарушении требований контроля в отношении таких иностранцев будет приниматься решение о депортации. Вместе с тем будет упрощена процедура принятия решения о высылке. В частности, отдельные полномочия будут переданы от судов к полиции».
Одним из элементов ужесточения антимиграционной политики является предложение законодателей уменьшить срок временного пребывания в России без визы до 90 суток в течение года вместо действующих сейчас 180 дней. По мнению российских правозащитников, реализация этого предложения фактически сделает мигрантов бесправными.
«Речь идет о режиме контролируемого пребывания, в рамках которого любой полицейский сможет без особых поводов заставить любого мигранта круглосуточно сидеть по адресу своей регистрации, не выходя на работу или даже в магазин за хлебом, - пояснила защитница прав мигрантов Валентина Чупик. – А дополняет эту историю режим миграционного розыска, по которому полиция может под предлогом того, что хочет проверить, находится ли он в режиме контролируемого пребывания, задерживать любого мигранта на срок до 48 часов».
По словам Чупик, также опасным для мигрантов является «обязательство о лояльности», которое иностранцев обяжут подписывать при въезде в Россию. По ее словам, мигрант будет «фактически лишен права обжалования любых действий госслужащих».
Правозащитница обращает внимание на то, что отныне депортировать мигрантов можно будет, в частности, по обвинению в «участии или организации массового скопления граждан».
«То есть любой намаз, на который мигранты скапливаются массово, поскольку нет достаточного количества мечетей, любая очередь в любой миграционный центр, сбор друзей в кафе, мигрантская свадьба или похороны – все это можно квалифицировать как массовое скопление мигрантов, за участие в котором могут депортировать, - предупреждает Чупик. - Вторая существенная норма — якобы неподчинение законным требованиям представителей российских госорганов. За 19 лет практики в России я не видела ни одного законного требования со стороны полицейских к мигрантам. Сейчас эта норма применяется к тем мигрантам, которых раньше полицейские по каким-то причинам или без таковых избивали, после чего сажали в спецприемник на несколько суток, чтобы скрыть причину происхождения травм у задержанных. А вот теперь, после того, как их избили якобы за неподчинение сотрудникам полиции, их будут просто депортировать».
Но самое страшное – это депортация «за мелкое хулиганство», которую, по словам правозащитницы, в России «приписывают» 80 процентам незаконно задержанных мигрантов, чтобы в итоге оправдать факт их незаконного задержания.
В то же время Валентина Чупик положительно оценивает решение Госдумы выдворять из России нарушивших закон иностранцев в течение 48 часов.
«Это очень хорошо, потому что избавляет мигрантов от содержания в тюремных условиях, – убеждена правозащитница. - Поскольку бюджеты на депортации выделяются поквартально, соответственно, мигрантов, депортируемых за государственный счет, должны будут содержать в спецприемниках до тех пор, пока на их депортацию не выделят средства. Но если речь идет о депортации за средства мигрантов, то зачем тогда спецприемники? И коль скоро иностранцев будут обязывать уезжать из России за собственные деньги, в чем тогда смысл думского законопроекта?»