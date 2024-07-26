Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 00:40

Как уже сообщал ранее haqqin.az, российская Госдума приняла во втором и третьем чтениях три законопроекта, которые касаются мигрантов, не имеющих законного права находиться на территории Российской Федерации. Теперь, наряду с депортацией и административным выдворением, в отношении нарушителей будет действовать новый специальный режим — высылка. Отметим, что решение Госдумы последовало вслед за терактом, совершенным мигрантами из Таджикистана в концертном зале «Крокус Сити» в Москве. И хотя ранее Россия уже использовала законодательство, жестко регламентируя требования по проживанию и работе мигрантов на территории РФ, сегодня можно говорить о его резком ужесточении, что сделает еще более трудным положение граждан бывших республик СССР, приезжающих в Россию на заработки.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, в сфере миграции необходим жесткий контроль. «Те, кто не соблюдают российские законы, кто утратил право на легальное пребывание в России, не должны находиться в нашей стране, - заявил спикер Госдумы. - Новый режим высылки будет действовать в отношении мигрантов, совершивших правонарушения, а также имеющих истекшие по срокам или аннулированные документы». По словам Володина, данные таких иностранцев будут вноситься в специальный реестр, а сами они будут обязаны информировать сотрудников полиции о своем местоположении. «Кроме того, мигранты, находящиеся в режиме высылки, не смогут приобретать жилье или машины, брать кредиты, вступать в брак и свободно перемещаться по стране, - продолжил спикер Госдумы. - Это позволит избежать «серых» и мошеннических схем легализации. А контроль правоохранительных органов за нарушителями станет строже. При неоднократном нарушении требований контроля в отношении таких иностранцев будет приниматься решение о депортации. Вместе с тем будет упрощена процедура принятия решения о высылке. В частности, отдельные полномочия будут переданы от судов к полиции».

Одним из элементов ужесточения антимиграционной политики является предложение законодателей уменьшить срок временного пребывания в России без визы до 90 суток в течение года вместо действующих сейчас 180 дней. По мнению российских правозащитников, реализация этого предложения фактически сделает мигрантов бесправными. «Речь идет о режиме контролируемого пребывания, в рамках которого любой полицейский сможет без особых поводов заставить любого мигранта круглосуточно сидеть по адресу своей регистрации, не выходя на работу или даже в магазин за хлебом, - пояснила защитница прав мигрантов Валентина Чупик. – А дополняет эту историю режим миграционного розыска, по которому полиция может под предлогом того, что хочет проверить, находится ли он в режиме контролируемого пребывания, задерживать любого мигранта на срок до 48 часов». По словам Чупик, также опасным для мигрантов является «обязательство о лояльности», которое иностранцев обяжут подписывать при въезде в Россию. По ее словам, мигрант будет «фактически лишен права обжалования любых действий госслужащих». Правозащитница обращает внимание на то, что отныне депортировать мигрантов можно будет, в частности, по обвинению в «участии или организации массового скопления граждан».