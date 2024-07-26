В Харькове «дерусифицировали» станции метро и улицы

Власти Харькова решили переименовать еще три станции метро и 48 улиц и переулков, чьи названия ассоциировались с Россией и временами СССР или Российской империей.

Агентство Укрiнформ сообщает, что станция метро «Героев труда» станет «Салтовской» («Салтівська»), станция «Завод имени Малышева» — «Заводской» («Заводська»), станция «Проспект Гагарина» — «Левадой» («Левада»).

Среди переименованных улиц оказались улицы Лермонтовская, Чайковская, Есенина, Шолохова. Последняя стала улицей Сергея Параджанова — тбилисского армянина, кинорежиссёра, много лет жившего и работавшего в Киеве.