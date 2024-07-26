Трамп проведет митинг в городе, где в него стреляли

Экс-глава США Дональд Трамп, баллотирующийся в президенты от Республиканской партии, заявил, что проведет еще один предвыборный митинг в Батлере (штат Пенсильвания), где на него было совершено покушение.

«Я вернусь в Батлер (Пенсильвания) на большой и красивый митинг», - написал он на своей странице в соцсети Truth Social.

Дата митинга пока не уточняется.

В Трампа стреляли 13 июля на его предвыборном митинге в городе Батлер (штат Пенсильвания). Он был легко ранен в ухо. Стрелявший - 20-летний американец Томас Мэттью Крукс - был убит сотрудниками Секретной службы США, которая охраняет первых лиц государства, кандидатов в президенты и бывших лидеров.