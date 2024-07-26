Экс-президент В.Затлерс в интервью haqqin.az: «Все внешнеполитические планы Трампа провалились»

Сегодня внимание всего мира сосредоточенно на новостях, связанных с предстоящими в США выборами, поскольку от того, кто на ближайшие четыре года станет хозяином Овального кабинета, во многом будет зависеть ход событий на огромном пространстве от Америки до Европы, от Ближнего Востока до Дальнего.

- Очень много разговоров о том, что Дональд Трамп вне конкуренции и его победа – вопрос практически решенный. Мол, американцы не готовы голосовать за «цветную» Харрис, у которой нет внешнеполитического опыта, а также куч, проколов в решении проблемы миграции…

- Уверяю Вас, это совершенно не так! Во-первых, за оставшееся время Трамп может, что называется, перегнуть палку и наделать массу ошибок. Во-вторых, от Демократической партии может быть выдвинут кандидат, который притянет голоса миллионов колеблющихся, неопределившихся американцев. Словом, пока невозможно предугадать результаты выборов, и эта ситуация продлится до тех пор, пока не будут сосчитаны голоса избирателей. Победу на выборах одержит кандидат, у которого будет на три процента больше голосов. Основываясь на личном опыте, могут с уверенностью утверждать, что при равном количестве электоральных предпочтений ни один кандидат не сможет набрать эти три процента. В итоге, все решит «черный пиар», с помощью которого даже за неделю до голосования можно получить поддержку нескольких процентов избирателей.

- Есть версия, что, став президентом, Дональд Трамп замкнется на внутренней политике, будет гоняться за мигрантами на границе с Мексикой, ставить там капканы и рыть волчьи ямы. Но что в таком случае будет с безопасностью европейцев, которые, по словам лидера Республиканской партии, паразитирует на рядовых гражданах США, перекладывая на их плечи основные расходы на оборону стран Европейского Союза?

- Уверен: по сравнению с тем, что было до сих пор, ничего принципиально в этом вопросе не изменится. Вряд ли имеет смысл строить предположения на основе предвыборных заявлений. Полагаю, что действия и решения Трампа, если ему удастся победить на выборах, могут быть прямо противоположными тому, что он говорил на встречах с избирателями.

Следует понимать, что президентство и предвыборная кампания – это принципиально разные вещи. Трамп может сколько угодно упрекать или порицать Европу. Однако все вокруг понимают: всякий раз, когда ослаблялась трансатлантическая связь Америки и Европы, проблемы появлялись не только у европейцев, но и у Соединенных Штатов. Лозунг о том, что Америка должна повернуться к Тихоокеанскому региону, принадлежит не Трампу, его, напомню, сформулировал Барак Обама. Что, впрочем, ничего в отношениях с Европой не изменило. И, думаю, не изменит…

- Что за план у Трампа по урегулированию войны в Украине? Немало экспертов считают, что он намерен заставить политическое руководство Украины принять условия Путина…

- Надо учесть, что Дональд Трамп – типичный шоумен, который очень любит и, признаю, умеет играть на публику. В то же время он опытный бизнесмен и думает как бизнесмен. Полагаю, в вопросе войны в Украине он будет действовать по обстоятельствам. До сих пор все внешнеполитические планы Трампа проваливались. В частности, потерпели крах его планы по Северной Кореи, ничего не получилось с Россией, безрезультатными в итоге оказались и «Авраамовые соглашения» по Ближнему Востоку… Очень хочу надеяться, что советники порекомендуют своему боссу быть предельно осторожным со всякого рода обещаниями. Блеф, который работает в бизнес-сделках, как правило, не работает в политике.

- Говорят, что Дональд Трамп сам принимает решения и особо не прислушивается к советам стратегов и аналитиков своей команды. Такой вот ни с чем не считающийся правитель…

- Чтобы понять политику Трампа, надо время от времени сравнивать его с Бараком Обамой. Будучи очень интеллигентным человеком, Обама понимал всю полноту ответственности за принимаемые решения, он четко представлял, какой «эффект домино» может вызвать в мире любое ошибочное решение президента США. Трамп менее образован, чем Обама, да и характер у него принципиально иной. Как бизнесмен он не видит всю картину последствий, поскольку полностью сфокусирован на сделке, которую ему надо закрыть. Критическая сторона характера Дональда Трампа в том, что он не видит последствия своих решений… Я абсолютно уверен, что в политической системе американской власти очень сложно принимать решения в одиночку.

- После встречи с Трампом бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал весьма оптимистичный комментарий по поводу помощи США Украине. По словам Джонсона, в случае победы Трампа на выборах Украина получит колоссальную американскую поддержку. Вы верите в такую решимость Трампа?

- Я верю в то, что мира в Украине на условиях Путина не будет. До сих пор со стороны России нет, да и не было положительных сигналов. Из Москвы звучат только ультиматумы: дайте нам украинские земли, Запад пусть разоружается, а мы будем вооружаться и нападать на Запад, пока он не исчезнет. Когда Дмитрий Медведев публично озвучивает эти планы, его считают несерьезным политиком, а потому мало в это верят. Но это глубоко ошибочное мнение! Поверьте: все, что говорят российские политики и пропагандисты, полностью соответствует реальным планам Кремля. Поэтому у Европы нет никаких иллюзий относительно «мирных планов» Путина.

Что же касается Дональда Трампа, то ни Украина, ни Европа особо ему не важны. Единственное, чему Трамп придает реальное значение, - это его собственная персона. Но американская система власти не зациклена на президенте. Кто бы ни был во главе Белого дома, европейцам все равно придется иметь с ним дело. Я изучал опыт президентства Трампа и не нашел в нем сколько-нибудь существенных достижений или успешных решений. В глобальном плане ничего такого не сделал. Но если судить по конкретным примерам, то при Трампе военное сотрудничество США со странами Балтии было на гораздо более высоком уровне, чем, скажем, при Обаме.

Всегда есть публичная и практическая стороны дела. Так вот, последнюю мы часто не видим или не понимаем. По существу, с того времени, как СССР напал на Афганистан, ничего не изменилось. Россия ведет себя в Украине точно так же, как Советский Союз в Афганистане. Только в Афганистане было 85 тысяч советских солдат, а в Украине их почти миллион. В остальном российская армия делает в Украине то же самое, что советские войска в Афгане :стирает с лица земли населенные пункты, уничтожает мирное население, крадет и вывозят детей... Характерно, что при этом не изменилась и политика помощи США. Как и в 80-е годы ХХ века, когда американцы не афишировали реальную помощь афганским моджахедам, так и сегодня они стараются скрытно, небольшими порциями помогать украинцам. Увы, мышление больших государств несильно меняется, в него изначально заложены особый консерватизм и инертность.