Берлин предупреждал. Минск не ответил

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предупреждала своего белорусского коллегу Максима Рыженкова, что исполнение приговора в отношении гражданина ФРГ Рико Кригера, который в Беларуси приговорен к смертной казни за «терроризм», приведет к серьезным последствиям в отношениях между Берлином и Минском. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

По его информации, Бербок в письме Рыженкову в начале июля призвала к справедливой процедуре обжалования приговора и остановке исполнения приговора. Казнь, по ее словам, будет иметь серьезные последствия для отношений между Минском и Берлином. Глава внешнеполитического ведомства ФРГ не получила ответа, резюмирует журнал.

Ранее сообщалось, что суд в Беларуси приговорил к смертной казни гражданина Германии Рико Кригера. Его признали виновным в «терроризме и наемнической деятельности».