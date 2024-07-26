Некоторых республиканцев не устраивает напарник Трампа

Ряд республиканцев в Палате представителей критикуют выбор бывшего президента Трампа в пользу сенатора Джей Ди Вюнса как предполагаемого вице-президента. По их мнению, эта кандидатура может навредить партии победить в выборах, пишет The Hill.

«Безусловно, в Палате представителей есть много сторонников Вэнса среди республиканцев, особенно среди жестких консерваторов, предпочитающих точку зрения «Америка на первом месте», которую поддерживает кандидат в вице-президенты. В то же время законодатели- ветераны, умеренные и консерваторы в стиле Рейгана, поддерживающие мощную внешнюю политику, сказали, что многие их коллеги сомневаются в Вэнсе», - пишет издание.

«Антиукраинец, популист. Он ничего не добавит к победе Трампа», - сказал один из собеседников издания из Республиканской партии. Другой заметил, что «если бы вы спросили многих людей в этом здании, 9 из 10 с нашей стороны сказали бы, что это неправильный выбор, он единственный человек, который может причинить серьезный вред».