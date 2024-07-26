Иранские прокси атаковали американских военных

Проиранские группировки второй раз за сутки атаковали американские войска, дислоцированные в Ираке и Сирии.

По сообщению арабских СМИ, американская база на газовом месторождении Коноко в восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась обстрелу ракетами «Исламского сопротивления в Ираке». В ответ США нанесли удары по объектам проиранских сил.

Накануне иракские ополченцы нанесли ракетный удар по американской авиабазе Айн-Аль-Асад в Анбаре на западе Ирака.