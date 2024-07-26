«Где демократия, права человека?»: Эрдоган раскритиковал конгрессменов США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на презентации Программы стимулирования высоких технологий (HIT-30) в Стамбуле, в очередной раз заявил о необходимости изменения сложившейся международной системы.

«Глобальная система, сформированная для защиты экономических, политических, военных и дипломатических интересов стран-победителей Второй мировой войны, начала устаревать», - заявил турецкий лидер, комментируя выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху перед членами Палаты представителей и Сената США.

Президент Турции отметил, что «аплодировать нужно тем, кто служит человечеству. Палата представителей аплодировала тому, кто уничтожил почти 40 тысяч детей, женщин и стариков».

Глава государства отметил, что «те, кто читает миру нравоучения о демократии и правах человека, без малейшего стыда возвеличивают Гитлера нашего времени». «С 7 октября мир наблюдает издалека, как убивают детей, женщин, словно смотрят кино», — заявил Эрдоган.

Президент Турции назвал «затмением разума» овации во время речи Нетаньяху в Конгрессе США: «Что это за дело? Возможно ли это понять? Где демократия? Где свобода? Где права человека?»

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду выступил с речью в Конгрессе США. Он призвал к созданию глобального альянса против Ирана. Израильский премьер обвинил Тегеран в финансировании и поощрении протестов в США, а активистов движения за мир в Газе, которые в этот момент протестовали на Капитолийском холме, назвал «полезными идиотами Ирана». Нетаньяху отверг критику в адрес Израиля и представил войну в Газе как борьбу его страны за выживание, потребовав ускорить процесс предоставления военной помощи от США. Он процитировал обращение британского премьер-министра Уинстона Черчилля к американскому народу во время Второй мировой войны: «Дайте нам возможность, и мы закончим работу». Его речь прерывалась бурными овациями.