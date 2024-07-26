Руслан Баширли, спецкор, Анкара 03:45

Министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Алпарслан Байрактар заявил, что в рамках подписанного между Турцией и Сомали «Соглашения о разведке и добыче углеводородов» в морских районах африканского государства будут проводиться поиски природного газа и нефти. С этой целью сейсмическое исследовательское судно Oruç Reis, несколько лет назад привлекшее внимание мировой общественности благодаря своей разведывательной деятельности в Черном море и Восточном Средиземноморье, в конце сентября войдет в акваторию Индийского океана.

Поворотным моментом в политике Турции, начатой в 2005 году, стало то, что в 2011 году ее президент посетил Сомали. Исторический визит Эрдогана в Могадишо в сопровождении турецких гуманитарных организаций и бизнесменов не только укрепил отношения с этим государством, но и способствовал росту влияния Анкары в Африке. Упомянутый визит во многом стал для Сомали спасительным. Страна, раздираемая гражданскими войнами и неразрешимыми социальными проблемами, давно превратилась в изгоя. И вот после визита Эрдогана между Турцией и Сомали были подписаны многочисленные стратегические соглашения в различных областях, да и в целом взаимодействие стало стремительно разрастаться. В частности, «Соглашение о сотрудничестве в области обороны и экономики», подписанное в феврале 2024 года, привлекло всеобщее внимание как важный этап в отношениях двух стран. Новые договоренности по добыче энергоносителей стали следующим этапом в развитии связей между Турцией и Сомали. Они охватывают оценку, разработку, разведку и добычу запасов нефти и природного газа в Аравийском море. В рамках этого соглашения предусмотрены инвестиции Турции в энергетический сектор Сомали, призванные форсировать экономическое развитие страны, страдающей от тяжелых экономических проблем, и модернизировать ее энергетическую инфраструктуру. Более того, соглашение является частью большого проекта, направленного на превращение Сомали в энергетический центр региона. Турция, в свою очередь, стремится реализовать стратегию на увеличение своих энергетических ресурсов и укрепление долгосрочного экономического и политического влияния на африканском континенте.

Проект возник не на пустом месте. Исследования показывают, что запасы нефти и природного газа в Сомали могут составлять не менее 30 миллиардов баррелей. Эти ресурсы способны в значительной степени оживить экономику Сомали и снизить зависимость страны от иностранной помощи. Сотрудничество с Анкарой позволит Могадишо достичь международных стандартов в энергетическом секторе. Вместе с тем доходы, которые Сомали будет получать от этих ресурсов, окажут положительное влияние на политическую стабильность и безопасность страны. Напомним, что Турция рассматривает свое присутствие в африканском регионе как важный стратегический пункт для укрепления своего влияния на Черном континенте. В 2017 году в Сомали была создана турецкая военная база, которая на настоящий момент является крупнейшим учебным центром Турции за рубежом. Кроме того, с прошлого года Турция передает армии Сомали Bayraktar TB-2 для борьбы с терроризмом. Правительство Сомали отмечает, что после включения этих беспилотных летательных аппаратов в арсенал государственной армии произошел «важный поворотный момент» в борьбе с сепаратистами.