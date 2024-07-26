Эрдоган останавливает войну с помощью нефти и газа наша корреспонденция
Министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Алпарслан Байрактар заявил, что в рамках подписанного между Турцией и Сомали «Соглашения о разведке и добыче углеводородов» в морских районах африканского государства будут проводиться поиски природного газа и нефти. С этой целью сейсмическое исследовательское судно Oruç Reis, несколько лет назад привлекшее внимание мировой общественности благодаря своей разведывательной деятельности в Черном море и Восточном Средиземноморье, в конце сентября войдет в акваторию Индийского океана.
Поворотным моментом в политике Турции, начатой в 2005 году, стало то, что в 2011 году ее президент посетил Сомали. Исторический визит Эрдогана в Могадишо в сопровождении турецких гуманитарных организаций и бизнесменов не только укрепил отношения с этим государством, но и способствовал росту влияния Анкары в Африке. Упомянутый визит во многом стал для Сомали спасительным. Страна, раздираемая гражданскими войнами и неразрешимыми социальными проблемами, давно превратилась в изгоя. И вот после визита Эрдогана между Турцией и Сомали были подписаны многочисленные стратегические соглашения в различных областях, да и в целом взаимодействие стало стремительно разрастаться. В частности, «Соглашение о сотрудничестве в области обороны и экономики», подписанное в феврале 2024 года, привлекло всеобщее внимание как важный этап в отношениях двух стран.
Новые договоренности по добыче энергоносителей стали следующим этапом в развитии связей между Турцией и Сомали. Они охватывают оценку, разработку, разведку и добычу запасов нефти и природного газа в Аравийском море. В рамках этого соглашения предусмотрены инвестиции Турции в энергетический сектор Сомали, призванные форсировать экономическое развитие страны, страдающей от тяжелых экономических проблем, и модернизировать ее энергетическую инфраструктуру.
Более того, соглашение является частью большого проекта, направленного на превращение Сомали в энергетический центр региона. Турция, в свою очередь, стремится реализовать стратегию на увеличение своих энергетических ресурсов и укрепление долгосрочного экономического и политического влияния на африканском континенте.
Проект возник не на пустом месте. Исследования показывают, что запасы нефти и природного газа в Сомали могут составлять не менее 30 миллиардов баррелей. Эти ресурсы способны в значительной степени оживить экономику Сомали и снизить зависимость страны от иностранной помощи. Сотрудничество с Анкарой позволит Могадишо достичь международных стандартов в энергетическом секторе. Вместе с тем доходы, которые Сомали будет получать от этих ресурсов, окажут положительное влияние на политическую стабильность и безопасность страны.
Напомним, что Турция рассматривает свое присутствие в африканском регионе как важный стратегический пункт для укрепления своего влияния на Черном континенте. В 2017 году в Сомали была создана турецкая военная база, которая на настоящий момент является крупнейшим учебным центром Турции за рубежом. Кроме того, с прошлого года Турция передает армии Сомали Bayraktar TB-2 для борьбы с терроризмом. Правительство Сомали отмечает, что после включения этих беспилотных летательных аппаратов в арсенал государственной армии произошел «важный поворотный момент» в борьбе с сепаратистами.
Соглашение с Сомали входит в большую программу, с 2020 года развернутую Анкарой с целью обеспечения и диверсификации энергетической безопасности Турции. После начала добычи энергетических ресурсов в Черном море разведывательный проект в Сомали станет новым опытом для турецких нефтяных компаний. Не следует забывать, что тем самым Турция восполняет пробел, оставленный предыдущими попытками по поиску энергоресурсов в Аравийском море. Международные нефтяные компании, такие как Chevron, Eni, ExxonMobil и Shell, начали разведку нефти в омывающих Сомали водах более тридцати лет назад, но в 1991 году эти работы были прекращены на фоне гражданской войны. В последующие годы некоторые крупные компании, проводившие исследования в Сомали, испытывали трудности с реализацией своих проектов из-за государственной нестабильности и проблем с безопасностью. Лишь в 2022 году ситуация начала меняться: важной вехой стало приобретение американской компанией Coastline Exploration у сомалийского правительства семи отдельных морских блоков, после чего на них начались разведывательные работы. Однако и этот проект не возымел успеха. Вскоре Coastline Exploration покинула страну на фоне обострения политической обстановки и логистических проблем. Таким образом, Турция сейчас является единственным инвестором, амбициозно пытающимся сделать то, чего не смогли осуществить предыдущие игроки мирового рынка энергоресурсов.
По мнению экспертов, партнерский подход, установленный Анкарой по отношению к Сомали, позволит Турции не только добывать, но и использовать добытые углеводороды. Важную роль здесь играет историческое прошлое, особая близость Турции и Сомали, а также вклад Анкары в стабильность и безопасность этой страны. Позитивный настрой Анкары может способствовать превращению Сомали из геополитического изгоя в важного игрока на международном энергетическом рынке.