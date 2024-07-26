Посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов вместе с недавно назначенным военным атташе Вооруженных сил Азербайджана в Турции, героем Отечественной войны генерал-майором Зауром Зейналовым встретились министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером.

На встрече было отмечено развитие по восходящей союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией, обсуждено текущее состояние сотрудничества между двумя странами в военной сфере, новые возможности в оборонной сфере.

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер выразил уверенность, что вновь назначенный военный атташе Азербайджана внесет свой вклад в двусторонние отношения в военной сфере, пожелал ему успехов в будущей деятельности.