Французская полиция в погоне за азербайджанскими журналистами Haqqin.az из дождливого Парижа
Церемония открытия Олимпийских игр в Париже состоялась. Уже сегодня будут разыграны первые комплекты медалей. В борьбу вступят пятеро представителей Азербайджана, которые примут участие в соревнованиях по бадминтону, дзюдо, академической гребле и пулевой стрельбе.
Но сейчас хотелось бы вернуться ко дню минувшему. Оригинальную и первую в своем роде церемонию открытия омрачил дождь, ливший практически весь вечер.
А днем было сухо. Центр Парижа, естественно, перекрыли. Мы с коллегой дошли до Эйфелевой башни, а оттуда направились в сторону Трокадеро – одного из туристических центров Парижа. Именно там располагалась трибуна для счастливых представителей медиа, которым достался билет на церемонию открытия. Места на открытие были ограничены.
Из-за закрытых дорог Google Maps предлагает нам длинный и долгий маршрут. Видим группу полицейских. Спрашиваем у них: есть ли путь короче? Женщина и двое мужчин в форме принимаются на слабоватом английском активно объяснять нам, как дойти до Йенского моста. Перейдя его, мы окажемся в зоне, где пройдет церемония открытия.
Вняв советам представителей правопорядка, идем в указанном направлении. Спустя несколько минут слышим крики. Оборачиваемся и видим, как нас догоняют те самые трое полицейских. Что случилось? Женщина, тяжело дыша, извиняется и объясняет, что она и ее коллеги отправили нас в неверном направлении. Выяснилось, что идти нужно в противоположную сторону. Мы, удивленные, благодарим представителей правопорядка за ответственное отношение к работе и начинаем двигаться по обновленному маршруту.
Пройдя две полицейские проверки, вступаем в зону для аккредитованных лиц. Тут большой пресс-центр с мониторами, чтобы смотреть церемонию не под дождем, а в сухом и достаточно приятном месте. Трибуна же располагается под открытым небом, и ее попросту заливало водой. Досматривать церемонию мы, как и многие наши зарубежные коллеги, были вынуждены из пресс-центра, так как работать, сидя на трибуне, было невозможно.
Такой выдалась первая олимпийская пятница – день открытия Игр. Впереди еще 16 олимпийских дней!