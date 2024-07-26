Эльмир Алиев, Франция 05:44

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже состоялась. Уже сегодня будут разыграны первые комплекты медалей. В борьбу вступят пятеро представителей Азербайджана, которые примут участие в соревнованиях по бадминтону, дзюдо, академической гребле и пулевой стрельбе. Но сейчас хотелось бы вернуться ко дню минувшему. Оригинальную и первую в своем роде церемонию открытия омрачил дождь, ливший практически весь вечер.

А днем было сухо. Центр Парижа, естественно, перекрыли. Мы с коллегой дошли до Эйфелевой башни, а оттуда направились в сторону Трокадеро – одного из туристических центров Парижа. Именно там располагалась трибуна для счастливых представителей медиа, которым достался билет на церемонию открытия. Места на открытие были ограничены. Из-за закрытых дорог Google Maps предлагает нам длинный и долгий маршрут. Видим группу полицейских. Спрашиваем у них: есть ли путь короче? Женщина и двое мужчин в форме принимаются на слабоватом английском активно объяснять нам, как дойти до Йенского моста. Перейдя его, мы окажемся в зоне, где пройдет церемония открытия.