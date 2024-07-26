Олимпиада: представительница Азербайджана против китаянки
Сегодня первой среди наших спортсменов в борьбу на Олимпиаде вступит бадминтонистка Кейша Фатима Захра.
Примерно в 10:30 по бакинскому времени 20-летняя уроженка Индонезии выйдет на матч против китаянки Бинь Жиао Хе.
Спортсменки выступают в группе «N» вместе с британкой Кирсти Гилмоур. Второй свой матч Захра проведет 29 июля. Лишь победительница группы выйдет в 1/8 финала.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!