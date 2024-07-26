Fitch о валютных резервах Азербайджана

Валютные резервы Азербайджана приблизятся к 74 млрд долларов США к концу этого года, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch по стране.

Отмечается, что валютные резервы страны составят 98% от ее валового внутреннего продукта. При этом, согласно прогнозу, 80% резервов будут принадлежать Государственному нефтяному фонду (ГНФАР), а 20% - Центральному банку Азербайджана.