ФСБ предотвратила нападения на церкви и полицейских

В Каспийске в Дагестане задержали трех местных жителей, которые готовили теракты в местной православной церкви и против сотрудников правоохранительных органов, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержанные - «приверженцы запрещенной на территории России международной террористической организации» (МТО), какой, не уточняется. Они дали признательные показания, отметили в ФСБ.

«По адресам их проживания обнаружены самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, холодное оружие, флаги МТО, электронные носители информации, в используемых средствах связи — наставления по ведению боевых действии в городских и лесных условиях, стрелковой подготовке, инструкции по сборке взрывных, зажигательных устройств и ручных гранат», - сказано в сообщении спецслужбы.

В отношении задержанных заведено дело по ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК (приготовление к террористическому акту), ч. 1 ст. 205.4 УК (организация террористического сообщества и участие в нем), ч. 3 ст. 223.1 УК (незаконное изготовление взрывчатых веществ»).

25 июля МВД республики сообщило о проведении «оперативно-следственных мероприятий» по «нескольким адресам» в Каспийске, об их причине и результате данные не были раскрыты.