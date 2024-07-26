Моди посетит Украину

Премьер-министр Индии Нарендра Моди намерен в августе посетить с визитом Украину. Об этом в субботу, 27 июля, сообщило индийское англоязычное издание WION со ссылкой на дипломатические источники в Дели. По их словам, поездка Моди пока находится в стадии подготовки и скорее всего состоится в третью неделю августа, предположительно 23-го числа. Это будет первый визит индийского премьера в Украину с момента начала полномасштабной агрессии РФ.

Российские СМИ, ссылаясь на источник в парламенте Индии, пишут, что Моди может предложить Москве и Киеву свое посредничество в мирных переговорах. "У Индии давние дружеские отношения с Россией, а у премьер-министра сложились хорошие отношения с президентом Владимиром Путиным. При этом у Индии хорошие отношения и с Украиной. Индии доверяют обе страны", - цитирует ТАСС слова своего собеседника.

В марте между Моди и Владимиром Зеленским состоялся телефонный разговор, в ходе которого украинский лидер пригласил индийского премьера приехать в Украину. В июне они встретились на полях саммита "большой семерки" в Италии. В ходе этого разговора Нарендра Моди подтвердил, что "Индия продолжит делать все возможное для поддержки мирного урегулирования".