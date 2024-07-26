Лавров заявил, что не слушает главу МИД Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «не слушает заявления президента Украины Владимира Зеленского и главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, так как они часто говорят прямо противоположные вещи». Он рассказал об этом 27 июля на пресс-конференции в Лаосе.

Говоря о словах Кулебы о готовности Киева к переговорам, Лавров отметил, «что его украинский коллега не первый раз делает подобные заявления и также говорил прямо противоположные вещи».

«Совсем недавно они говорили про переговоры. Зеленский упоминал о готовности в конечном итоге сесть за стол с российскими представителями. Я их не слушаю, честно говоря», - сказал он.