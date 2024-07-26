Власти США обвинили TikTok

Разрешение платформе TikTok продолжать работать со своей нынешней материнской компанией может позволить китайскому правительству тайно влиять на выборы в США, заявило Министерство юстиции страны в судебном заявлении, передает CNN.

В заявлении федерального апелляционного суда прокуроры выразили обеспокоенность тем, что алгоритм TikTok может быть использован в кампании «тайных манипуляций», чтобы «повлиять на взгляды американцев в своих собственных целях».

«Среди прочего, это позволило бы иностранному правительству незаконно вмешиваться в нашу политическую систему и политический дискурс, включая наши выборы», - написали прокуроры.

В заявлении также отмечается, что «если, например, китайское правительство решит, что исход конкретных американских выборов является достаточно важным для интересов Китая».

«Разрешение китайскому правительству сохранять готовность использовать TikTok с максимальной эффективностью в момент чрезвычайной важности представляет собой неприемлемую угрозу национальной безопасности», - написали прокуроры.

Подача этого судебного заявления является ответом на федеральный иск TikTok, поданный против правительства США в мае в попытке заблокировать закон, который может привести к общенациональному запрету приложения. В этом законе, который президент Джо Байден подписал в апреле, говорится, что TikTok должен найти нового владельца к середине января 2025 года, иначе он будет полностью запрещен на территории Соединенных Штатов.