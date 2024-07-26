Как передает корреспондент haqqin.az на посвященном этому событию пресс-туре в Физули, Шушу и Лачин, глава отдела по работе с прессой Фарид Гусейнов в беседе с журналистами отметил, что открытие авиарейсов имеет большое символическое значение для национального авиаперевозчика и вызывающее чувство гордости, так как впервые в своей истории AZAL выполняет регулярные рейсы в Карабах .

С 17 июля "Азербайджанские авиалинии" начали регулярные рейсы из Баку в Физули и в обратном направлении.

"Авиаполеты в Физули – новый этап в развитии гражданской авиации нашей страны. Эти авиарейсы позволят нашим гражданам быстрее и удобнее посещать жемчужины Карабаха – Шушу, Лачин и другие районы. Регулярные перелеты в Физули будут способствовать реализации государственной программы «Великое возвращение» и откроют новые перспективы для развития туризма и экономики региона", - сказа́л Гусейнов.

По его словам, авиарейсы Баку-Физули-Баку будут осуществляться два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Время полета 50 минут.

Для того, чтобы купить билет на самолет, вам необходимо зайти на портал yolmuzgarabaga.az, пройти процедуру авторизации и получить специальный код. Этот код необходим для подтверждения при покупке билета на официальном сайте или в приложении AZAL. Срок действия кода авторизации - 1 месяц. В этот период можно купить билет на самолет и посетить Карабах.

Следует учесть, что поскольку для въезда в Карабах требуется специальное разрешение, авиабилеты можно приобрести только по маршруту Баку-Физули-Баку и только гражданам Азербайджана.

Отметим, что согласно решению коллегии Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана цена билетов на самолет по направлению Баку-Физули/Физули-Баку установлена в размере 78 манатов в одну сторону. В эту цену входит ручная кладь до 10 кг и багаж до 23 кг.

Для путешествующих в этом направлении с детьми предусмотрена скидка в 25% от действующего тарифа для детей от 2 до 12 лет, и скидка 90% от действующего тарифа для младенцев 0-2 лет.