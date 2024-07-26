Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 12:00

Армада лодок, перевозящих спортсменов по Сене, свисающие танцоры и парад трансвеститов – и все это под проливным дождем. То ли Наполеон Бонапарт, то ли Жорж Дантон, главное именно кто-то из французов провозгласил «Смелость, еще больше смелости, всегда смелость!». Чего-чего, а этой самой пресловутой смелости, порой граничившей с безумством и отсутствием вкуса, на церемонии открытия было предостаточно.

Я ни разу не критик каких-то художественных явлений, будь то картина, фильм, театральная постановка или гала-шоу. Но для меня как для историка, изучающего хитросплетения международной политики, порой бывает интересным некое художественное явление – поскольку позволяет составить представление об общей политической ситуации в мире. «Мы не будем ходить по кругу на стадионе, но у нас будет представлена панорама Парижа, этот воображаемый парад великого города — та сила, которой он обладает и рассылает всему миру», - говорили организаторы накануне церемонии. Так что же послал Париж этой церемонией? Скажу сразу – хаос винегрета. Причем, если винегрет все же предполагает соблюдение неких пропорций в его составляющих – то организаторам открытия Олимпиады этот подход оказался явно чужд. Леди Гага в окружении танцоров с пышными розовыми веерами? Классно. Международная поп-сенсация Ая Накамура в сопровождении оркестра Республиканской гвардии? Здорово, давайте попробуем. Селин Дион с бессмертным хитом Эдит Пиаф «Hymne à l'amour»? Почему бы и нет? Всадник в капюшоне, несущий олимпийский флаг через Сену на недавно построенный стадион Трокадеро? Блеск, зритель будет рукоплескать.

И так далее, и тому подобное, по маршруту длиной шесть километров – от Аустерлицкого моста до Йенского – феерия символов, не связанная единым смыслом, парад галльского фанфаронства – «посмотрите, что у нас есть». Все это ошеломляет, восхищает, шокирует – а когда все заканчивается, то в послевкусии недоумение: «Что это было? А главное – зачем?». Как это зачастую бывает после того или иного политического перфоманса западных политиков, включая и любушку нашего, Эммануэля Макрона. «Франция, - говорил накануне церемонии открытия Патрик Бушерон, историк и член оргкомитета - больше не в состоянии преподать миру какие-либо уроки своей истории. Мы живем сегодняшним днем, мы обходимся тем, что имеем, и у нас есть только одно послание - дело в том, что, несмотря ни на что, мы все еще можем жить вместе». Право, для демонстрации такой банальности совершенно не было необходимости сносит зрителям мозг феерией символов, в котором эта нехитрая мысль совершенно потерялась. Впрочем, вынос мозга рядовому гражданину - это давняя французская традиция, вроде Карнавалов Разума времен Великой революции. Традиция, которую с энтузиазмом подхватила мировая индустрия масс-медиа, да индустрия Голливуда, причем последняя – если даже и не больше, чем все остальные предприятия мозголомства вместе взятые.