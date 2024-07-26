Дзюдо на Олимпиаде: Балабей Агаев в ожидании первой схватки, Лейла Алиева проиграла фото, обновлено 12:23
Лейла Алиева уступила сопернице из Узбекистана и завершила выступление.
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На Олимпийских играх в Париже начинаются соревнования по дзюдо.
В первый день на татами выйдут два представителя Азербайджана. Лейла Алиева (48 кг) в 1/16 финала померится силами с узбечкой Халимажон Курбоновой.
Балабей Агаев (60 кг) начнет выступление с 1/8 финала. Его оппонентом будет победитель пары Симон Зулу (Замбия) – Вон Жин Ким (Корея).
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