Очень важное мнение Захаровой

Захарова назвала открытие олимпийских Игр в Париже «провальным и нелепым», добавив, что «все увиденное ею было похоже на дипфейк или фотошоп». По ее словам, «организаторы не справились со своей работой, так как зрители вынуждены были наблюдать за церемонией под открытым небом под проливным дождем».

Также, продолжила Захарова, «организаторы пригрозили не допустить до соревнований французских атлетов, участвующих в соревнованиях в своих традиционных одеждах». «Не справились организаторы и с транспортным коллапсом, в котором обвинили неких злоумышленников», - добавила она.

«Одним из главных перфомансов Олимпиады стало ЛГБТ-глумление над святым для христиан сюжетом - Тайной вечерей - последним ужином Христа. Апостолов изображали трансвеститы. Видимо, в Париже решили, раз олимпийские кольца разноцветные, можно все превратить в один сплошной гей-парад», - написала Захарова в своем телеграм-канале.