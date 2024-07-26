Джемаль Бустани, автор haqqin.az 13:11

В минувшую среду, 24 июля, в Кремле состоялась встреча Башара Асада и Владимира Путина. Хотя официальные источники что в Дамаске, что в Москве о данной встрече дали самую скудную информацию, по сути только то, что она имела место быть, не вызывает сомнений, что у Асада и Путина было достаточно тем для обсуждения. И в первую очередь – о том, как будут развиваться российско-сирийские отношения дальше. Ведь Башар Асад прибыл в Москву, как говорится, на «белом коне». Еще пару лет назад он был изгоем для международного сообщества, а его международная поддержка сводилась к иранским и российским штыкам – а теперь и в Лиге арабских стран он восстановлен, и Эрдоган не прочь с ним встретиться.

Да что там ЛАГ и Эрдоган – Италия официально заявила, что направит в Дамаск своего посла, а вслед за ней это готовы сделать Австрия, Хорватия, Кипр, Греция, Чехия, Словакия и Словения, и вообще речь идет о том, что в Сирию будет направлен посол ЕС. Как ни крути, а из международного изгоя вновь в рукопожатные лидеры – трюк, который удавался очень немногим политикам. И личный опыт Башара Асада в этом вопросе безусловно России интересен. Как интересно и то, не закружилась ли у Башара Асада голова от дипломатических побед и нет ли у него настроений «приморозить» отношения с Москвой, потому как «ни одна услуга не стоит так дешево, как уже оказанная». Ведь для Кремля совершенно ясно, что Сирию из российской сферы влияния отпускать категорически нельзя, она Москве еще ох как понадобится. Прежде всего - как «ворота в Африку», для чего Россия уже несколько лет превращает свои базы в Хмеймиме и Тартусе в логистические хабы, откуда дальнейшие маршруты прокладываются до Ливии и Центральноафриканской республики. Далее – российскому бизнесу очень хочется кусочка сирийского рынка, где сейчас доминируют иранцы. И не потому, что он такой из себя привлекательный, скорее даже наоборот. Главное здесь в том, что этот рынок – выход на рынки монархий Залива, возможность работать с ними в достаточно непрозрачной обстановке, укрывшись от пристального внимания американского Министерства финансов и финансовых разведок Евросоюза.

И, наконец, Сирия – это болевая точка Анкары, отношения с которой у Москвы в последнее время откровенно осложнились. Так что, грамотно используя этот кейс, можно немного повыкручивать руки Анкаре, если, конечно, получится. Эрдоган, само собой, и сам кому хочешь может руку выкрутить, но – почему бы и не попробовать, а вдруг и повезет. Эти расчеты Москвы – для Асада совершенно не секрет. И потому, когда российский президент спрашивает его о дальнейших планах – в голове сирийского тут же включается калькулятор: а сколько и чего можно запросить у Кремля за лояльность. Поскольку не все так у Асада благополучно, стабильно и устойчиво, одни разборки внутри правящего клана, тщательно скрываемые от публики, чего стоят.