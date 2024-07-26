Зеленский планирует мир до конца года

Украина до конца ноября 2024 года планирует составить план действий по достижению мира в стране, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому общественному телевидению (NHK).

Украинский президент отметил, что поставил такую задачу перед своей администрацией и дипломатической командой.

Зеленский выразил уверенность в том, что укрепление армии Украины, поддержка, в первую очередь со стороны Соединенных Штатов, и международное дипломатическое давление на Россию являются тремя составляющими, которые приведут конфликт к справедливому завершению.