Орбан в Румынии расхваливает Россию

Россия "успешно развивает способность адаптации к санкционному давлению европейских стран". Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад.

"Она (Россия) провела необходимое развитие IT и банковского сектора, поэтому российская финансовая система не сломалась. Она развила способность к адаптациям", - подчеркнул он, добавив, что "Россия смогла усвоить уроки санкций 2014 года".

По мнению Виктора Орбана, Российскую Федерацию не следует считать "жесткой неосталинистской автократией", которая не способна конкурировать с другими странами. Наоборот, в последние годы она демонстрирует "техническую и экономическую гибкость", считает венгерский лидер.