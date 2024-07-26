Армяне размышляют, ехать ли в Турцию

Ереван пока не определился с участием в предстоящей встрече глав МИД в формате "3+3" в Турции, пишут армянские СМИ со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства страны.

Ранее посол Ирана в Армении Мехди Собхани говорил, что следующая встреча в этом формате "3+3" состоится в Турции в ближайшее время.

"При наличии конкретных договоренностей о возможном участии Армении в третьей встрече региональной платформы "3+3" общественность будет проинформирована", - заявили в ведомстве.