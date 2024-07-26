Fitch о вероятности войны Азербайджана с Арменией
Полномасштабной военной эскалации между Арменией и Азербайджаном не ожидается, указывает рейтинговое агентство Fitch.
В своих прогнозах по экономике Азербайджана организация коснулась и переговорного процесса между Ереваном и Баку, отмечая, что Азербайджан настаивает на внесении изменений в Конституцию Армении, что может оказаться политически сложным решением для армянского правительства.
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