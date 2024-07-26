Дмитрий Рой, автор haqqin.az 14:35

Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова. В министерстве он отвечал за материально-техническое обеспечение. «На фоне этого карася Тимур [имеется в виду бывший замминистра обороны Тимур Иванов, арестованный по обвинению в коррупции ранее] просто мальчишка газированный. Новость – новостей!», - пишут российские военные обозреватели. Напомню, что Тимуру Иванову вменяется взятка в размере более 1 миллиарда рублей. Теперь с нетерпением жду, что же там у Булгакова, поскольку у него масштабы куда больше. А еще наград у генерала – просто КАМАЗ, даже званием Героя России отмечен. То-то будет в суде переполох, когда ему, в поисках смягчающих обстоятельств, привезут целый грузовик грамот, медалей, значков, благодарностей, наград, памятников и даже портретов этого «героя».

С 2008 по 2022 год он отвечал за тыловое обеспечение российских войск. 14 лет. Так что, если исходить из «правила Суворова», которое гласит, что любого интенданта после пребывания в должности более трех лет нужно вешать, то генерал Булгаков вполне «наработал» на четыре повешения. Но это лирика – пройдемся по фактам. А они копились еще с тех времен, когда Булгаков работал с «женской командой» экс-министра обороны Анатолия «табуреткина» Сердюкова, когда среди российского генералитета раздался клич «грабь недограбленное». Воинское имущество списывалось даже не вагонами – железнодорожными составами, вещевые склады расхищались так, что в них даже деревянных стеллажей не оставалось. Ведь после «реформ Сердюкова» российская армия должна была обрести новый облик – получить подходящее случаю снабжение. Конечно же – «не имеющее аналогов в мире», такое, чтобы те же американцы от зависти горючими слезами умылись.

Грянуло 22 февраля 2022 года – и действительно, умылись. Вот только не американцы, а российские военные. Не хватало абсолютно ничего. Российские мобилизованные за свои деньги приобретали все: обувь, рюкзаки, спальники, карематы, верхнюю одежду и термобелье, подсумки, разгрузки и даже – бронежилеты. Армейские склады были пусты – но вот зато у частных предпринимателей всего этого было в избытке. Причем – на любой вкус. И явно – со следами складского хранения. Но совсем уж плохо, хотя казалось бы – хуже и быть не может, обстояло дело с так называемыми «индивидуальными рационами питания», ИРП, в народе более известными как «сухпайки». Впрочем, с дефицитом «сухпая» история берет свое начало почти полтора десятилетия назад. Согласно контракту российского Министерства обороны, заключенном в 2010 году, НПО «Проектспецтехника» должен был поставить ему, министерству, за год 728 тысяч комплектов ИРП. В реальности же войска получили менее 60 тысяч комплектов (около 8%).