Премьер Румынии отказался сбивать российские дроны

Румынские военные не имеют возможности сбивать российские беспилотники над территорией Украины, заявил премьер-министр Марчел Чолаку, комментируя инцидент с падением российского дрона в Румынии. «Чтобы их сбить, мы должны вести огонь по территории Украины, и я думаю, что это пока не разрешено, я не слышал о каком-либо решении по этому поводу», - сказал он.

Румынская сторона ведет мониторинг ситуации с российскими БПЛА во время обстрелов Украины, добавил глава Кабмина: «Эти дроны обычно поражаются украинской артиллерией и сразу падают на берег Дуная. Для граждан Румынии в этом районе по-прежнему нет абсолютно никакой опасности. <…> Были приняты меры, чтобы подобное не повторилось».

25 июля в Румынии обнаружили обломки российского беспилотника-камикадзе. Их нашли в деревне Плауру, которая расположена на берегу Дуная напротив украинского Измаила. Специалисты румынского Министерства обороны идентифицировали обломки как фрагменты беспилотника типа «Герань 1/2» — аналога дрона Shahed-131/136, который Россия в начале войны против Украины получила от Ирана, а затем наладила собственное производство.

В военном ведомстве отметили, что всего на территории республики могли упасть три российских БПЛА. «Мы подчеркиваем, что все локации, идентифицированные как возможные районы инцидентов, расположены за пределами населенных районов и там нет элементов инфраструктуры», — утверждали в Минобороны Румынии после произошедшего.

Это не первый случай, когда российские дроны-камикадзе падают на территории Румынии. 14 декабря румынские военные обнаружили воронку диаметром 1,5 м, которая образовалась после падения беспилотника в 4 км от деревни Гринду, находящейся недалеко от украинской границы.

В сентябре прошлого года румынские власти трижды сообщали об обнаружении обломков дронов на приграничных с Украиной территориях. Фрагменты двух беспилотников нашли близ деревни Плауру, а третий дрон был найден в провинции Тулча, в 14 км от границы с Украиной. Генсек ООН Йенс Столтенберг говорил тогда, что не видит в этом признаков «преднамеренного нападения» со стороны России.