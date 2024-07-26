Руслан Баширли, спецкор, Анкара 15:53

Благодаря позитивным шагам и продвижению к нормализации отношений, проблемы, испытываемые Турцией и Грецией на протяжении без малого ста лет, наконец-то, начали решаться. И хотя вопрос Кипра, как и раньше, остается источником напряжения на треке Афины-Анкара, взаимные визиты Эрдогана и Мицотакиса, а также наличие открытых каналов для обсуждений несколько смягчили конфликтную составляющую.

Потом возникла ситуация, из-за которой, казалось, что все усилия пойдут насмарку. Речь идет о вспышке напряжения в южной части Эгейского моря, в которую в рамках проекта по прокладке подводного кабеля между островом Крит и Южным Кипром попытались войти несколько греческих кораблей и судно под итальянским флагом, в ответ на что Анкара направила в регион пять боевых кораблей. Однако в итоге Греция сделала поистине исторический шаг, впервые официально запросив у Турции разрешение на работу судна, прокладывающего кабель. В Анкаре этот запрос был воспринят, как признание Грецией территориальных прав Турции. Напомним, что указанный район в южной части Эгейского моря был определен как турецкая морская юрисдикция в соответствии с соглашением, подписанным в 2019 году Турцией с Ливией. Это соглашение, несмотря на протесты Греции, было утверждено в 2020 году Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в соответствии с 102-й статьей Устава ООН.

Таким образом, признание Грецией морских юрисдикций Турции предотвратило кризис между двумя странами. Министерство обороны Турции сделало заявление по поводу инцидента в южной части Эгейского моря, в котором выразило благодарность греческой стороне за уважение к морским юрисдикциям Турции. «21 июля мы получили сигналы о том, что судно под итальянским флагом, находящееся под контролем греческих судов, пыталось войти в наши морские юрисдикции, - говорится в заявлении Министерства обороны Турции. - Для проведения работ в районах наших морских юрисдикций необходимо получить разрешение от турецких властей. 22 июля судну было дано предупреждение не входить в наши воды, и оно было заблокировано нашими кораблями. После координации и процедуры получения соответствующего разрешения судно было допущено к деятельности в определенных координатах и покинуло наш континентальный шельф после завершения работы под сопровождением наших военно-морских сил. Деятельность этого судна в регионе внимательно отслеживалась нашими военно-морскими силами. Мы благодарим власти Греции и Италии за уважение к нашим морским юрисдикциям и сотрудничество».