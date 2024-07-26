Частые контакты турецкой и сирийской разведок

В рамках усилий по нормализации отношений представители разведок Сирии и Турции встретились по меньшей мере 3 раза. Об пишет одна из ведущих турецких газет Türkiye Gazetesi.

Газета также упоминает о предстоящей встрече президентов двух стран, отмечая, что она состоится в августе на пограничном контрольно-пропускном пункте. Согласно источнику, первым вариантом для встречи был Ирак, но впоследствии было принято решение провести ее на КПП «Касаб/Яйладагы» на турецко-сирийской границе.

22 июля турецкие СМИ сообщили, что встреча Эрдогана и Асада состоится в августе в Москве, где президент РФ Путин выступит посредником. 23 июля турецкий новостной сайт Cumhuriyyet опроверг эту информацию.