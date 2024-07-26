Дроны атаковали Россию: повреждены аэродромы, бомбардировщик и НПЗ

Дроны Главного управления разведки Украины в ночь на 27 июля атаковали НПЗ в России, а также 3 военных аэродрома. Известно, что поврежден сверхзвуковой бомбардировщик, по предварительным данным - Ту-22М3.

Атака состоялась в ночь на 27 июля и утром этого же дня. ГУР МОУ ударило по трем военным аэродромам России: аэродрому в городе Энгельс Саратовской области, аэродрому "Дягилево" в Рязанской области, а также аэродрому "Оленья" в Мурманской области. Очевидцы сообщили, что первые взрывы на территории аэродрома "Дягилево" прогремели около шести утра по местному времени.

Местные жители писали в соцсетях, что слышали звуки по крайней мере трех взрывов. Также они публикуют видео пролета дронов в направлении аэродрома и фото, на которых видно столб черного дыма, который поднимается над военным объектом.