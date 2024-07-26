Орбан: Россия и Украина будут воевать до конца

Украина и Россия «ни за что не смогут договориться о мире самостоятельно, их может примирить только внешняя сила». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого цитирует издание HVG.

Он отметил, что «потери в войне уже исчисляются сотнями тысяч, но стороны не желают договариваться друг с другом». Причиной Орбан считает то, что обе страны верят в возможность собственной победы, до которой и намерены воевать.

«Обе стороны подпитываются собственной правдой. Украинцы верят в самооборону, а по мнению россиян, в Украине были серьезные военные разработки НАТО. И они не хотят видеть войска и оружие НАТО на границе, они видят спровоцированную войну», - сказал Орбан. По мнению венгерского премьера, обе стороны не намерены сдаваться и направляются к дальнейшей эскалации, поэтому «мир может быть принесен только извне».