Швейцария отказалась от российских денег

Швейцария не будет, подобно странам Евросоюза, генерировать доходы от российских активов и использовать эти средства на нужды Украины. Об этом заявлено в статье агентства Keystone-SDA, в которой ссылаются на государственный секретариат по экономическим вопросам страны (SECO).

Исходя из сказанного ведомством, "Швейцария в соответствии со швейцарским законодательством и международными обязательствами не имеет права получать никаких особых доходов", которые связаны с активами Банка России.

26 июля Еврокомиссией заявлено, что ЕС экспроприирован и переведён в фонды Еврокомиссии для Украины первый транш в размере 1,5 млрд евро, полученных от доходов от реинвестирования российских замороженных активов, 90% этих средств пойдёт на компенсации странам европейского объединения за поставки оружия украинской стороне. Следующий транш ожидается в марте 2025 года.