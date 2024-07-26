Орбан анонсировал новые покушения на Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что недавнее покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа было не последним. Об этом он заявил, выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад, трансляцию вел телеканал М1.

«То, что произошло [покушение на Трампа], не обязательно было последней попыткой в этой кампании», — заявил Орбан.

Свое мнение он обосновал тем, что Трамп, как он считает, поставил цель возвращения американского народа на путь построения национального государства, в то время как сейчас США представляют собой постнациональное либеральное государство. Поэтому противники Трампа пытаются всячески ему противодействовать, от попыток отправить его в тюрьму до прямого покушения на жизнь.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Сам Трамп ранее заявил, что намерен продолжать проводить митинги под открытым небом, несмотря на недавнее покушение. «Я намерен продолжить проводить митинги под открытым небом. Секретная служба США согласилась значительно нарастить усилия, и они способны на это. Никто и никогда не должен запрещать или препятствовать свободе слова или собраний», - сказал Трамп.