Арестован один из самых опасных итальянских мафиози

Один из самых опасных итальянских мафиози Франческо Лапис был арестован в Барселоне, сообщает Reuters со ссылкой на испанскую полицию. Лапис был известен как член римской преступной организации «Каморра», сообщила полиция.

«Беглец попал в список самых опасных беглецов Италии, поскольку в криминальных кругах он был известен как человек, близкий к так называемой «Римской каморре»», - говорится в заявлении Национальной полиции Испании.

Лапис был осужден в Италии за торговлю крупными партиями кокаина, гашиша и марихуаны между Испанией и Италией. После того как Лапис скрылся, итальянская полиция обратилась к испанским коллегам за помощью в его розыске, так как предполагалось, что он находится в Испании.

По словам полицейских, сначала предполагалось, что он находится на Ибице, но когда его сообщники отправились самолетом из Франции в Барселону, полицейские начали операцию по слежению за Лаписом в этом городе. Пытаясь скрыться от поимки, сообщники Лаписа поменялись такси после выхода из аэропорта.

«Несмотря на принятые меры безопасности, (полиции) удалось продолжить слежку за ними до окраины Барселоны, где на дороге общего пользования их встретил сам беглец, который был быстро арестован», - говорится в сообщении полиции. Итальянская полиция выдала европейский ордер на арест Лаписа.