Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 18:39

Как уже широко известно, ранним утром накануне церемонии открытия Олимпийских игр в Париже в разных регионах Франции были устроены диверсии, призванные парализовать движение скоростных поездов по основным железнодорожным направлениям. Злоумышленники пока не пойманы, зато в соседней Бельгии в тот же день прошла операция по задержанию членов ИГИЛ. Об их связи с поджогами на французских железных дорогах не сообщается. На четырех главных направлениях, ведущих из Парижа, были подожжены релейные шкафы и перерезаны оптоволоконные кабели, обеспечивающие связь и работу светофоров и стрелок. Благодаря тому, что в пятом случае, у бургундской деревушки Вержиньи, железнодорожные рабочие спугнули преступников, готовивших поджог, в распоряжении следствия оказались неиспользованные средства диверсии, которые, вероятно, позволят выйти на след. Вызванная на место полиция, конечно, уже не застала подозрительных людей, которых видели железнодорожники.

Обращает на себя внимание относительно высокая техническая подготовленность поджигателей: они хорошо знали, какое именно оборудование нужно вывести из строя и где оно расположено. Действовала немалочисленная организация, разбившаяся на группы, которые скоординированно работали в разных регионах. То есть речь точно не идет об одиночке, решившем насолить властям. Французская телекомпания BFMTV напомнила, что в мае этого года похожее устройство для поджога нашли на одной из транспортных линий Марселя, как раз тогда, когда в городе проходил этап эстафеты олимпийского огня. Не исключено, что это было этапом подготовки, репетиции будущей большой диверсии. Власти квалифицируют происшедшее именно как диверсию, а не акты терроризма, поскольку в ее результате пострадали только нервы сотен тысяч пассажиров, не сумевших добраться по назначению, жизни и здоровье французов и многочисленных туристов не были задеты.

Предолимпийская диверсионная операция совсем не похожа на почерк радикальных исламистов, с максимальным количеством жертв и огромным информационным резонансом, поэтому крайне маловероятно, что трое чеченцев, задержанных в Бельгии и имеющих, как утверждают тамошние власти, непосредственное отношение к группировке ИГ-Хорасан, могли участвовать в атаке на французские железные дороги. Представители прокуратуры, отказавшиеся сообщать детали, заявили, что у следствия нет пока оснований заявлять, что задержанные уже выбрали какой-то определенный объект для удара, так что бельгийские задержания, скорей, имели профилактический характер. При том, что французские власти просят удерживаться от преждевременных выводов о корнях преступления, министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац не оставил никаких сомнений в том, что за диверсиями стоит Иран: «Саботаж железнодорожной инфраструктуры по всей Франции перед Олимпийскими играми 2024 года был спланирован и осуществлен под влиянием иранской оси зла и радикального ислама, - написал он в соцсети X. - Как я предупреждал на этой неделе своего французского коллегу, основываясь на информации, имеющейся у Израиля, иранцы планируют террористические атаки против израильской делегации и всех участников Олимпийских игр. Чтобы сорвать их заговор, необходимо принять дополнительные превентивные меры. Свободный мир должен остановить Иран сейчас - пока не поздно».