Россия нарушила границы Финляндии
Финляндия заявила о подозрении в нарушении российским судном границы морской акватории в Финском заливе,говорится в сообщении Министерства обороны Финляндии на официальном сайте.
"Российское судно подозревается в нарушении границ финской морской акватории в восточной части Финского залива. Предполагаемое нарушение произошло сегодня, 26 июля, во второй половине дня", - говорится в сообщении.
Предварительным расследованием занимается пограничная охрана Финляндии, уточняет Минобороны.