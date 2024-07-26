Орбан заявил, что Украина никогда не вступит в НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал, что Украина является сильным государством, которое "успешно и с беспрецедентной силой" противостоит России. Об этом он сказал в программном выступлении в летнем лагере Тушваньош в Румынии.

"Сила Украины превысила все ожидания", – сказал Орбан.

По его словам, 11 миллионов человек покинули страну, государство не работало, но "сейчас они сопротивляются успешно и с беспрецедентной силой".

По его словам, благодаря тому, что Украина нашла призвание, она открыла для себя новый смысл своего существования.

"До сих пор они видели себя как зону столкновения, это увядающее состояние духа, есть ощущение беспомощности. Теперь же открылась перспектива принадлежности к Западу, это стало новой миссией, которую они сами себе поставили, они хотят быть новым восточным рубежом Запада", – цитирует портал Орбана.

По словам венгерского премьера, это придает украинцам силы.

В то же время, сказал Орбан, Украина не станет членом НАТО или ЕС, потому что "у нас, европейцев, не хватит денег".

По его мнению, Украина вернется к роли буферного государства, с гарантиями, которые закреплены США и Россией.

Орбан также считает, что от ЕС как политического проекта нужно отказаться, его нужно укреплять как экономический проект.