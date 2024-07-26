Китай выдвигает требования США

Китайские власти "проводят в отношении США последовательную политику и готовы прилагать совместные усилия для содействия устойчивому развитию отношений между двумя странами", заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном во Вьентьяне.

"Китай проводит последовательную политику в отношении США, придерживаясь принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и беспроигрышного сотрудничества. Американская сторона должна воплотить в жизнь обязательства президента Байдена, вернуться к рациональной и прагматичной политике в отношении Китая", - сказал Ван И.

Он уточнил, что "для стабильного, гармоничного и устойчивого развития китайско-американских отношений требуются усилия как Пекина, так и Вашингтона".