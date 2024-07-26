Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Олимпийские игры в Париже и игры БРИКС в Казани демонстрируют «разницу между цивилизациями Запада и Востока».

«Если одно событие должно объяснить разницу и причину столкновения цивилизации нового Запада и цивилизации нового Востока, то это открытие Олимпийских игр в Париже и открытие Игр БРИКС в Казани. В Париже Мария-Антуанетта поет, держа в руках свою окровавленную отсеченную голову.

«Золотой телец» является тем, кто ему поклоняется, а больной человек, который все это поставил, «Тайную вечерю» представляет как сцену из порнофильма… В Казани спортсмены под своими национальными флагами, народные игры без сатанинских символов, не было отрубленных голов, не было больных видений. Сербы, какой цивилизации вы принадлежите? Сербы, что вам еще непонятно?», - сказал Вулин.