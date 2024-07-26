Фархад Мамедов, автор haqqin.az 21:02

При оценке кредитного рейтинга Армении международное агентство Fitch Ratings исключило риск новой войны с Азербайджаном. Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Армении в иностранной валюте на уровне «BB-» со стабильным прогнозом, хотя, по мнению наблюдателей, усиление военной поддержки Армении со стороны Запада может привести к новой опасной эскалации в регионе. На фоне последнего заявления Министерства обороны Азербайджана, вызвавшего тревогу в Ереване, активизировались обсуждения наблюдателей и политиков, связанные с вероятностью новой войны на Южном Кавказе. В то же время, по оценкам Fitch, достижение всеобъемлющего мирного соглашения будет сложным из-за требований Азербайджана к Армении о создании транзитного коридора через ее территорию и изменении Конституции, на которые будет политически трудно согласиться.

Касаясь темы геополитических рисков, отраженных в рейтинге, агентство Fitch, в частности, отмечает: «После полной потери территориального контроля над Нагорным Карабахом в 2023 году Армения ведет переговоры о мирном соглашении с Азербайджаном». Агентство добавляет, что начало новой войны в регионе не входит в их базовый сценарий, даже несмотря на перестрелки, фиксируемые время от времени вдоль армяно-азербайджанской границы. Напомним, что два дня назад в ответ на провокации со стороны армии Армении в направлении Кельбаджара, обстрел позиций азербайджанских войск и попытку провести разведывательный полет дрона в направлении Товуза Министерство обороны Азербайджана предупредило, что если Армения продолжит провокации, то азербайджанская армия предпримет жесткие ответные меры, используя всю мощь своего арсенала. Армянская оппозиция утверждает, что предупреждение Министерства обороны Азербайджана является анонсом новой войны и свидетельствует о провале мирной повестки официального Еревана.