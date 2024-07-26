Fitch не ждет войны Азербайджана и Армении. Но Ереван может все изменить наш обзор
При оценке кредитного рейтинга Армении международное агентство Fitch Ratings исключило риск новой войны с Азербайджаном.
Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Армении в иностранной валюте на уровне «BB-» со стабильным прогнозом, хотя, по мнению наблюдателей, усиление военной поддержки Армении со стороны Запада может привести к новой опасной эскалации в регионе. На фоне последнего заявления Министерства обороны Азербайджана, вызвавшего тревогу в Ереване, активизировались обсуждения наблюдателей и политиков, связанные с вероятностью новой войны на Южном Кавказе.
В то же время, по оценкам Fitch, достижение всеобъемлющего мирного соглашения будет сложным из-за требований Азербайджана к Армении о создании транзитного коридора через ее территорию и изменении Конституции, на которые будет политически трудно согласиться.
Касаясь темы геополитических рисков, отраженных в рейтинге, агентство Fitch, в частности, отмечает:
«После полной потери территориального контроля над Нагорным Карабахом в 2023 году Армения ведет переговоры о мирном соглашении с Азербайджаном».
Агентство добавляет, что начало новой войны в регионе не входит в их базовый сценарий, даже несмотря на перестрелки, фиксируемые время от времени вдоль армяно-азербайджанской границы.
Напомним, что два дня назад в ответ на провокации со стороны армии Армении в направлении Кельбаджара, обстрел позиций азербайджанских войск и попытку провести разведывательный полет дрона в направлении Товуза Министерство обороны Азербайджана предупредило, что если Армения продолжит провокации, то азербайджанская армия предпримет жесткие ответные меры, используя всю мощь своего арсенала.
Армянская оппозиция утверждает, что предупреждение Министерства обороны Азербайджана является анонсом новой войны и свидетельствует о провале мирной повестки официального Еревана.
«Вначале Никол Пашинян утверждал, что возвращение Азербайджану четырех сел Газахского района было направлено на снижение риска войны, - отметил депутат оппозиционной фракции «Армения» Артур Хачатрян. - А теперь власти говорят о том, что риск войны остается высоким, и таким образом признают ошибочность своей предыдущей политики».
Тем временем в армянском сегменте социальных сетей распространяется информация о том, что армия Армении передала Азербайджану одну из позиций в направлении села Араздеян на границе с Нахчываном. Министерство обороны Армении опровергло эту информацию, назвав ее «частью дезинформационной кампании, проводимой спецслужбами и СМИ других стран».
Следует отметить, что, несмотря на заявления Армении о готовности «в любое время» подписать мирное соглашение, эта страна активно вооружается, что явилось одной из основных причин повышающегося риска новой эскалации в регионе.
Напомним в этой связи, что только за последние два года Армения стала крупнейшим импортером индийского оружия, купив или заказав в этой стране различные виды вооружений на миллиарды долларов.
Помимо Индии, оружие Армении поставляет также Франция и с недавнего времени Греция, подключившаяся к кампании перевооружения армянской армии.