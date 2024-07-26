Зять Кобахидзе пожаловался на оппозиционный телеканал

Министр по делам внутренне перемещенных лиц из Абхазии Давид Пацация вслед за мэром Тбилиси Кахой Каладзе потребовал взыскать с оппозиционного TV Pirveli назначенный судом штраф по иску за клевету. Об этом сообщил глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, передает NewsGeorgia. Отмечается, что Пацация - зять премьера Грузии Ираклия Кобахидзе.

Он пожаловался в суд из-за сюжета о нарушениях в ведомстве, возглавляемом им. Журналисты ссылались на заключение госаудита о нецелевом расходовании средств при ремонте пунктов расселения беженцев. При этом они акцентировали внимание на том, что «след потраченных средств ведет к Пацация».

В ноябре 2023 года Тбилисский городской суд частично удовлетворил иск министра. Он обязал TV Pirveli выплатить ему 15 тысяч лари и опровергнуть информацию.

Практически одновременно суд в Тбилиси вынес решение по иску Кахи Каладзе. Тот требовал, чтобы TV Pirveli выплатил ему 100 тысяч лари за моральный ущерб из-за фразы телеведущей, обвинившей мэра Тбилиси в коррупции. По этой жалобе суд определил штраф также в размере 15 тысяч лари. Представители Каладзе и Пацация обратились в бюро исполнения в один день, 26 июля.