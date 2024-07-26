Израиль близок к полномасштабной войне с «Хезболлой» и Ливаном, инцидент на Голанах пересекает все красные линии, на него последует ответ, заявил глава МИД Исраэль Кац.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху срочно вылетел из США в Тель-Авив для проведения заседания военного кабинета. Бывший министр обороны страны Бени Ганц заявил, что «пришло время действовать».

Между тем советник офиса Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль возлагает ответственность за обстрел Голанских высот с жертвами на «Хезболлу».

«Хезболла» опровергла причастность к удару по поселку на Голанах, где погибли дети, говорится в заявлении представителя движения, переданном телеканалом Al Jadeed.

*** 21:15

Руководству Израиля к вечеру будет представлен план масштабных ударов по Бейруту, столице Ливана, в ответ на трагедию в Мадждаль-Шамс.

В репортажах израильских СМИ, как сообщается, открыто звучит фраза «Третья Ливанская война».

«Хезболла» проводит эвакуацию своей штаб-квартиры в Бейруте, столице Ливана, в ожидании ответного удара ВВС Израиля.

Ранее телеканал «Аль-Джазира» сообщил, что девять человек погибли, около 30 ранены при ракетном обстреле поселка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. По его информации, реактивные снаряды, выпущенные из Ливана, разорвались на местном стадионе. Большинство жертв и пострадавших - подростки.