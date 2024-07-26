Израиль готовится бомбить Бейрут. «Хезболла» эвакуируется обновлено 22:11; ВИДЕО
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху срочно вылетел из США в Тель-Авив для проведения заседания военного кабинета.
Бывший министр обороны страны Бени Ганц заявил, что «пришло время действовать».
Израиль близок к полномасштабной войне с «Хезболлой» и Ливаном, инцидент на Голанах пересекает все красные линии, на него последует ответ, заявил глава МИД Исраэль Кац.
*** 21:41
«Хезболла» опровергла причастность к удару по поселку на Голанах, где погибли дети, говорится в заявлении представителя движения, переданном телеканалом Al Jadeed.
Между тем советник офиса Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль возлагает ответственность за обстрел Голанских высот с жертвами на «Хезболлу».
*** 21:15
Руководству Израиля к вечеру будет представлен план масштабных ударов по Бейруту, столице Ливана, в ответ на трагедию в Мадждаль-Шамс.
В репортажах израильских СМИ, как сообщается, открыто звучит фраза «Третья Ливанская война».
«Хезболла» проводит эвакуацию своей штаб-квартиры в Бейруте, столице Ливана, в ожидании ответного удара ВВС Израиля.
Ранее телеканал «Аль-Джазира» сообщил, что девять человек погибли, около 30 ранены при ракетном обстреле поселка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. По его информации, реактивные снаряды, выпущенные из Ливана, разорвались на местном стадионе. Большинство жертв и пострадавших - подростки.
July 27, 2024